Torino, clandestini sfondano parete e occupano edificio: denunciati (Di domenica 19 gennaio 2020) Federico Garau Tutti e sei gli extracomunitari erano destinatari di un provvedimento di espulsione non ottemperato: i marocchini custodivano della droga nelle stanze occupate abusivamente Si erano introdotti da tempo all'interno dell'area abbandonata dell'ex locale "La Rotonda" e di "Torino Esposizioni" e, dopo aver sfondato una parete che impediva l'accesso agli ambienti dei piani superiori, vi si erano installati, probabilmente anche per gestire lo spaccio di sostanze stupefacenti. Sono in tutto sei gli stranieri individuati e quindi identificati dalle forze dell'ordine locali, tutti nordafricani, che sono stati denunciati a piede libero a conclusione delle operazioni condotte dagli agenti del commissariato Barriera Nizza. Come riferito dai quotidiani locali, che hanno riportato alcuni dettagli della vicenda, il blitz da parte delle forze dell'ordine nelle sale oramai ... Leggi la notizia su ilgiornale

StefanoMk : RT @michelabaggini: @PBerizzi @repubblica Falsità e buonismo ma meglio sarebbe parlare di realtà al contrario. Caro @PBerizzi fatti un viag… - marisavillani : RT @michelabaggini: @PBerizzi @repubblica Falsità e buonismo ma meglio sarebbe parlare di realtà al contrario. Caro @PBerizzi fatti un viag… - michelabaggini : @PBerizzi @repubblica Falsità e buonismo ma meglio sarebbe parlare di realtà al contrario. Caro @PBerizzi fatti un… -