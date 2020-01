Tiro con l’arco, Brady Ellison vince il derby americano in finale e si impone alle Indoor World Series Nimes 2020 (Di domenica 19 gennaio 2020) Il fuoriclasse americano Brady Ellison si conferma uno dei punti di riferimento internazionali dell’arco olimpico maschile e si impone nella tappa francese di Nimes valevole per le Indoor World Series 2019-2020. Il campione iridato in carica e n.1 del ranking mondiale di ricurvo si è prontamente riscattato dopo la bruciante sconfitta rimediata nell’atto conclusivo del Roma Archery Trophy contro il padrone di casa Marco Galiazzo, aggiudicandosi i 1000 punti messi in palio a Nimes e strappando di fatto con una prova d’anticipo la qualificazione per le Finali di Las Vegas, in programma sabato 8 febbraio. Nell’ultima giornata della kermesse transalpina, riservata alle finali di tutte le categorie, Ellison ha avuto la meglio sul connazionale Jack Williams (n.2 del seeding) con il punteggio finale di 6-4 (30-29, 30-28, 30-30, 29-30, 30-30) dopo aver rischiato di ... Leggi la notizia su oasport

zazoomnews : LIVE Lecce-Inter 0-0 Serie A calcio 2020 in DIRETTA: Brozovic trova il palo con un tiro da fuori area! - #Lecce-In… - BovesMdG : 44' ?? chiude la partita il Tre Valli con Bella, tiro da distanza ravvicinata su assist di Giacosa con difesa boves… - enrigoletto : @MarioAmirante @SpudFNVPN E sentiamo, cosa avresti fatto? Uno contro uno con un giocatore abilissimo nel dribbling,… -