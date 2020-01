Thomas: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni (Di domenica 19 gennaio 2020) Thomas: nuovo album in uscita, significato e titolo canzoni Anche se ha meno di vent’anni (è nato in Veneto il 13 Aprile 2000), Thomas è un artista da prendere veramente sul serio. Alle sue capacità interpretative, unisce una profondità dei testi inusuale e la capacità di confrontarsi ad armi pari anche estendendo il confronto oltre i nostri confini. Per tutti i suoi fan, è in arrivo Imperfetto, il suo secondo album. LEGGI LE NOTIZIE DEL TERMOMETRO QUOTIDIANO Imperfetto: la tracklist Il secondo album di Thomas, Imperfetto, è disponibile per il pre-order e la sua uscita è prevista per il 24 Gennaio. Prodotto da due mostri sacri della musica come Giordano Colombo e Federico Nardelli, Imperfetto si compone di 6 tracce: Ne80TokyoNobodyPortami viaContro VersoKlessidra Nel nuovo disco sono presenti sia Ne80, pezzo interpretato a Sanremo Giovani, che Contro Verso, il ... Leggi la notizia su termometropolitico

