Terremoto Grecia, scossa davanti a Cefalonia: magnitudo 5 (Di domenica 19 gennaio 2020) Domenica con un brutto risveglio anche in Grecia. scossa di Terremoto davanti a Cefalonia con magnitudo 5: gli aggiornamenti Ancora una scossa di Terremoto oggi domenica 19 gennaio. Dopo quella avvertita in provincia di Cuneo, questa mattina è stata registrata alle 03.52 in Italia (04:52 ora locale) una scossa di Terremoto di magnitudo 5 davanti … L'articolo Terremoto Grecia, scossa davanti a Cefalonia: magnitudo 5 è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi la notizia su viagginews

nienpedotesigo : #Terremoto stanotte in salento abbiamo sentito il terremoto della grecia - dileguossi : RT @leggoit: Terremoto, forte scossa in Grecia con epicentro a Cefalonia - leggoit : Terremoto, forte scossa in Grecia con epicentro a Cefalonia -