Terremoti in Asia: forti scosse colpiscono la Cina e l’Indonesia (Di domenica 19 gennaio 2020) Panico nel continente Asiatico, dove nella giornata del 19 gennaio due forti scosse di terremoto hanno colpito la Cina e l’Indonesia, con magnitudo rispettivamente di 6.2 e 6.0 gradi della scala Richter. Fortunatamente entrambi i sismi non hanno provocato vittime ma sono stati distintamente avvertiti dalla popolazione locale, peraltro abituata a questo genere di fenomeni essendo le zone colpite ad alto rischio sismico. Al momento i geologi e i sismologi stanno monitorando la situazione in entrambe le aree in previsione di future nuove scosse. Scossa di terremoto in Cina e Indonesia DATI #RIVISTI #terremoto Mw 6.0 ore 14:28 IT del 19-01-2020, Southern Xinjiang, China Land: China Prof=10Km #INGV 23793001 https://t.co/bxyDHk0zQA — INGVTerremoti (@INGVTerremoti) January 19, 2020 Stando a quanto riportato dai ricercatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ... notizie

