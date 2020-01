Teramo-Avellino, le probabili formazioni (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAvellino – Se prima la coperta era corta, ora si è proprio rotta formando un buco. Il centrocampo dell’Avellino di Ezio Capuano ha perso i pezzi uno dopo l’altro, ed ora, dopo l’infortunio Silvestri contro la Vibonese, conta solo due uomini abili ed arruolabili, Rossetti e Di Paolantonio. In vista della sfida odierna contro il Teramo, quindi, Capuano non ha grandi scelte, visto che mancherà anche De Marco per squalifica. Nel mezzo c’è l’esclusione di Karic dalla lista dei convocati. Ecco che quindi l’unica soluzione alternativa è rappresentata dall’adattamento di Laezza come interno di centrocampo, con la conseguente presenza di Bertolo o Zullo in difesa. Scelte obbligatorie anche in avanti nel 3-5-1-1 con Micovschi a supporto dell’unica punta Alfageme. Pochissimo margine di manovra, quindi, per Capuano ... Leggi la notizia su anteprima24

