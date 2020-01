Tendenza a 15 giorni: METEO : Prima prova di INVERNO FINITA, TORNA L'ALTA PRESSIONE. Tendenza prossi (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma - Evoluzione: Il primo tentativo da parte dell'INVERNO di farsi vivo sull'Italia sta per concludersi e il bilancio è davvero scarso, l'unica nota positiva è che la ventilazione conseguente all'afflusso di aria fredda e le precipitazioni, anche nevose fino a quote medio basse, hanno messo fine alla cappa di nebbie e smog sulla Val padana. Ma si tratta di una fase temporanea perché l'ALTA PRESSIONE sta già rimontando sull'Europa in conseguenza di un rafforzamento del vortice polare. L'aria fredda che ancora affluisce da est ha quindi le ore contate e non durerà oltre la giornata di martedì. Al suo posto troveremo un prepotente campo di ALTA PRESSIONE di matrice azzorriana complicato persino da qualche contributo africano alle basse latitudini, richiamato dall'azione di un vortice di bassa PRESSIONE che ... Leggi la notizia su abruzzo24ore.tv

