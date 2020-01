Tempesta d’amore, anticipazioni trame tedesche: la terribile vendetta (Di domenica 19 gennaio 2020) anticipazioni Tempesta d’amore episodi stranieri: Paul scopre chi ha ucciso Romy La verità sulla morte di Romy a Tempesta d’amore verrà presto a galla. Inizialmente si sospetterà che la ragazza abbia avuto un arresto cardiaco a causa di una malformazione congenita. Dopo la morte di Romy Paul cadrà in depressione e Michael si sentirà responsabile diventando dipendente dai farmaci. Annabelle invece nelle puntate straniere di Tempesta d’amore crederà di averla fatta franca e sarà intenzionata a sedurre Paul. Presto però Christoph si ricorderà di una confessione che la figlia gli avrebbe fatto mentre era in coma e capirà così che dietro la morte di Romy si nasconde Annabelle. Negli episodi tedeschi di Tempesta d’amore, anche Michael inizierà a sospettare che la ragazza sia stata avvelenata e farà riesumare il corpo per ulteriori indagini. Tempesta d’amore, ... Leggi la notizia su lanostratv

