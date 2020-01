Tempesta d’amore, anticipazioni italiane: Annabelle lotta contro il tempo per sventare il (suo) omicidio! (Di domenica 19 gennaio 2020) Quando si tratta di fare i propri interessi, Annabelle Sullivan (Jenny Löffler) non si è mai tirata indietro davanti a nulla. Eppure nelle prossime puntate italiane di Tempesta d’amore vedremo la bionda dark lady lottare contro tutto e tutti per di vanificare un crimine da lei stesso commesso. Peccato che, per una volta, la donna fallirà… Ecco dunque cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Italia! Tempesta d’amore, anticipazioni puntate italiane: Annabelle cerca di avvelenare Denise Annabelle avvelena il bicchiere di Denise, Tempesta d’amore © ARD/Christof Arnold Se pensavate che Annabelle avesse già fatto vedere il peggio di sé, dovrete presto ricredervi. Dopo aver fatto credere che Denise Saalfeld (Dieter Bach) non sia figlia naturale di Christoph (Dieter Bach), ordito mille intrighi contro la sorella e addirittura assoldato Elmar Lubowitsch (Jens Peter ... Leggi la notizia su tvsoap

