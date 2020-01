Telese, beccati dopo un furto al supermercato: arrestati quattro cittadini georgiani (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiquattro cittadini georgiani sono stati arrestati nella giornata di ieri a Telese Terme. beccati subito dopo un furto in un supermercato, gli stessi risultano ricercati anche da altre questure come possibili autori di furti e rapine. I fatti: mel pomeriggio di ieri, una volante del Commissariato di Polizia individuava un’auto sospetta con targa straniera, parcheggiata dinanzi ad un supermercato, con una persona a bordo. L’ uomo un trentenne georgiano veniva condotto in ufficio e all’interno dell’autovettura venivano trovati svariati borsoni e arnesi atti allo scasso. Avendo intuito che lo stesso potesse far da “palo” ad eventuali altri malfattori veniva organizzato un servizio di appostamento con altre pattuglie in abiti civili appositamente fatte intervenire. Di lì a poco, infatti, altri tre persone, due uomini e una donna, uscivano dall’esercizio ... Leggi la notizia su anteprima24

