Teatro Nuovo Napoli arriva: “Riccardo 3 – L’avversario” (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – In un luogo pieno di fantasmi, rivive la vicenda del malvagio più malvagio, ma, al tempo stesso, più terribilmente simpatico mai creato dal genio umano, e dei suoi omicidi seriali in Riccardo 3 – L’avversario di Francesco Niccolini, che debutterà mercoledì 22 gennaio 2020 alle ore 21.00 (repliche fino a domenica 26) al Teatro Nuovo di Napoli, per la regia di Enzo Vetrano e Stefano Randisi. In scena Enzo Vetrano, nel ruolo di Riccardo, Stefano Randisi è Lady Anna, ma anche un sicario, Giorgio di Clarence, Buckingham, Edoardo e Richmond, e Giovanni Moschella è tutti gli altri personaggi: un altro sicario, Hastings, Elisabetta, il principino, Margherita, il sindaco di Londra, Stanley. Il testo rilegge in chiave contemporanea un grande classico di Shakespeare, Riccardo III, oggi demone recluso e indomito, che è qui sottratto al medioevo ... Leggi la notizia su anteprima24

infocampania : NAPOLI - MERCOLEDì AL TEATRO NUOVO 'L'AVVERSARIO' DI FRANCESCO NICCOLINI - news_ravenna : “Analisi Illogica” il 25 gennaio al Nuovo Teatro San Prospero - tuttoggi : Spoleto d’Inverno, il 13 gennaio concerto della Blue Band al Teatro Nuovo Menotti -