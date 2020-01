Taser in dotazione alla Municipale: il parere di Fratelli d’Italia Salerno (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoSalerno – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Fratelli d’Italia Salerno sull’ipotesi di dotare del Taser gli agenti della Municipale. Di seguito il testo integrale: “Ormai sembra proprio ufficiale, finita la fase sperimentale, il Taser entrerà nella dotazione delle forze dell’ordine, e per i corpi di polizia Municipale? La competenza è dei comuni, a loro toccherà la scelta di adeguarsi, oppure no. Pertanto ,Fratelli d’Italia Salerno chiede all’amministrazione Napoli una presa d’atto delle tante aggressioni subite dagli agenti di polizia Municipale a Salerno, senz’altro un campanello d’allarme non trascurabile, che rende necessario consentire agli agenti stessi di operare in sicurezza e, in quest’ottica, il Taser è uno strumento all’avanguardia che può essere impiegato ... Leggi la notizia su anteprima24

