Stagnazione: l’Italia è ferma (Di domenica 19 gennaio 2020) L’industria soffre, frena il Pil, meno consumi ed export in calo: l’Italia è tornata in Stagnazione, come aveva inutilmente avvertito Bruxelles, con una insignificante spolverata di Pil: appena lo 0,2%. E soprattutto, spiega oggi Marco Ruffolo su Repubblica, il 2020 si preannuncia peggiore: Molti istituti di ricerca sono infatti pronti a scommettere che la crescita del 2020 sarà la metà di quella immaginata nella primavera scorsa con l’ultimo Documento di economia e finanza (più 0,8%) e quattro volte meno di quella preconizzata a fine 2018 (più 1,6). La Commissione Ue, l’Ocse, Standard & Poor’s e la Confindustria non vanno al di là del +0,4%. Fmi, Bankitalia, Prometeia e Moody’s si spingono fino allo 0,5%. Il governo invece accredita una crescita dello 0,6%. Stima confermata dagli economisti di Ref Ricerche, che in una analisi preparata per Repubblica appaiono meno pessimisti ... Leggi la notizia su nextquotidiano

msgelmini : Dati @bancaditalia su #Pil confermano cattiva salute economia italiana. Crescita ferma nel IV trimestre 2019 con “r… - alWgFpp5nLhgyoI : RT @msgelmini: Dati @bancaditalia su #Pil confermano cattiva salute economia italiana. Crescita ferma nel IV trimestre 2019 con “rischi al… - Natali_Kiri : RT @msgelmini: Dati @bancaditalia su #Pil confermano cattiva salute economia italiana. Crescita ferma nel IV trimestre 2019 con “rischi al… -