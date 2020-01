“Sta con lei!”. ‘C’è posta per te’, spunta una donna al fianco del bellissimo Can. La voce corre veloce (Di domenica 19 gennaio 2020) La prima puntata di C’è posta Per Te ha riscosso un grande successo. Merito della padrona di casa, Maria De Filippi, e della presenza dell’attore Johnny Depp, che ha tanto emozionato il pubblico, mostrando una profonda empatia con la storia di Rosa e dei suoi figli. Anche la seconda puntata ha fatto entrare nelle case degli italiani molta emozione. Il pubblico era letteralmente in delirio per la presenza di Can Yaman. Can Yaman è la star di Bitter Sweet, uno degli attori più amati del momento, protagonista della serie TV turca sbarcata in Italia di recente. La sorpresa è stata pensata da Ilaria, che ha organizzato tutto con la complicità della redazione e di Maria, per ringraziare mamma Rita e la sorella Veronica per tutto quello che hanno fatto per lei e per scusarsi per tutto quello che è successo a causa sua. Dopo il racconto della loro vita, Can Yaman fa la sua comparsa ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

lucianonobili : Una bellissima giornata con @marattin in #EmiliaRomagna: a Reggio Emilia per sostenere i nostri candidati e la list… - AntoVitiello : Pioli: '#Ibrahimovic? 'Sta dimostrando di non essere una figurina, ma un grande giocatore sia con le prestazioni in… - LegaSalvini : Il nostro sta diventando un Paese assurdo. Governa chi perde le elezioni e vogliono incarcerare il leader dell'oppo… -