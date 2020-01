Sport: Disastro Napoli, Gattuso non ha alcuna reazione (Di domenica 19 gennaio 2020) “Gattuso non ha alcuna reazione” Titola così Sport il pezzo sulla partita del Napoli contro la Fiorentina. Un confronto impari contro una formazione Viola che sembra ristorata dall’arrivo del nuovo tecnico Senza centro del campo, con continui andirivieni. Fragilità, molta fragilità trasmette il reparto dietro, a cui manca molto Koulibaly. C’è poco da raccontarsi storie, parlano i 90 minuti in campo, con gli azzurri che non hanno saputo reagire neanche con il cuore Un Disastro Napoli che avrebbe potuto provare a reagire con più cuore che testa. Ancora una volta, senza un piano definito, si schianta contro il muro di una Fiorentina ben ordinata dietro L'articolo Sport: Disastro Napoli, Gattuso non ha alcuna reazione ilNapolista. Leggi la notizia su ilnapolista

