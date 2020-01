Spinazzola Politano, Marotta: «Ecco cosa ho comunicato a Petrachi» (Di domenica 19 gennaio 2020) Inter, Marotta parla del mancato affare Spinazzola-Politano: «Al termine delle valutazioni ho comunicato a Petrachi la decisione» Intervistato prima della partita tra Lecce e Inter, il dirigente nerazzurro Beppe Marotta ha parlato dal mancato compimento dell’affare Spinazzola-Politano. Ecco le dichiarazioni dell’amministratore delegato: «Innanzitutto penso ci sia stato un clamore mediatico eccessivo. Spinazzola è un ottimo professionista, credo che nel calcio le trattative prima di essere definite devono passare attraverso valutazioni tecniche, sanitarie, economiche e fisiche. Terminate queste valutazioni, la società non poteva definire questa operazione e ho comunicato al mio collega della Roma che non potevamo effettuare quest’operazione». Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

DiMarzio : Non sono bastati gli ultimi tentativi (obblighi, presenze, minuti): lo scambio #Politano-#Spinazzola non “s’ha da f… - DiMarzio : La #ASRoma torna su Shaqiri, il primo contatto ufficiale #Inter-Chelsea per Moses: gli sviluppi di mercato dopo il… - pisto_gol : Quella di Politano e Spinazzola è una triste storia, nella quale tanti hanno gravi responsabilità, fuorché loro du… -