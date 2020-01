Space X, ultimo test riuscito per Crew Dragon: i voli commerciali nello Spazio sono sempre più una realtà (Di domenica 19 gennaio 2020) Elon Musk colpisce ancora. L’azienda statunitense SpaceX ha realizzato l’ultimo test di volo prima di portare persone nello Spazio: un volo per testare il sistema di emergenza che, senza nessuno a bordo, è riuscito alla perfezione. Il test prevedeva la distruzione del razzo vettore Falcon 9 mentre la navicella Crew Dragon ricadeva, come previsto e in piena sicurezza, nell’oceano di fronte la Florida. Tutto si è svolto secondo le previsioni. Il test in pieno volo era uno di quelli necessari perché l’azienda fondata dal miliardario sudafricano possa varare i primi voli commerciali nello Spazio con esseri umani. Il primo dovrebbe avere a bordo gli astronatuti della Nasa, Bob Behnken e Doug Hurley. Il Falcon 9 con il Crew Dragon (anche noto come Dragon 2) e’ stato lanciato alle 10:30 ora locale (le 16:30 in Italia) dalla storica piattaforma 39A del ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

