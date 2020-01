Sondaggi, OpenMedia della settimana: giù Lega, M5s e Forza Italia (Di domenica 19 gennaio 2020) OpenMedia è la media aritmetica settimanale dei Sondaggi sulle intenzioni di voto degli Italiani in esclusiva per Open. Concorrono alla media tutti i Sondaggi pubblicati dai maggiori istituti demoscopici nella settimana appena conclusa. settimana dal 12 al 18 gennaio 2020. Piccola curiosità di apertura: oggi una maggioranza gialloverde, che lo scorso anno ha toccato punte del 56% nelle intenzioni di voto, varrebbe il 46,6%. Questo perché entrambi i partiti della ex maggioranza sono in calo. Quella della Lega non si può definire crisi, tuttavia il partito di Matteo Salvini perde qualcosa anche questa settimana (un trend negativo che dura da due mesi di fila), retrocedendo al 30,8% medio. È probabile che solo la vittoria della candidata leghista Lucia Borgonzoni alle elezioni regionali in Emilia Romagna potrà fermare questo trend con l’ennesimo effetto bandwagon a favore del ... Leggi la notizia su open.online

