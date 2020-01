Slittino naturale, l’Italia domina in Coppa del Mondo a Vatra Dornei. Due doppiette, vincono Pinggera e Gruber (Di domenica 19 gennaio 2020) Italia che continua a dominare in lungo e in largo nella Coppa del Mondo di Slittino su pista naturale. Anche in terra rumena, a Vatra Dornei, nel singolo i podi sono monopolizzati dalla bandiera tricolore. Tra le donne c’è la doppietta, con il primo successo in stagione di Greta Pinggera che supera la leader della classifica generale Evelin Lanthaler: tra le due compagne/rivali solamente 4 centesimi di differenza. Al maschile arriva un altro uno-due nel pomeriggio: Alex Gruber vince e vola in vetta alla graduatoria, battuto il più titolato compagno di nazionale Patrick Pigneter di 7 centesimi. Ordine d’arrivo singolo femminile Cdm Vatra Dornei (Rou): 1. PINGGERA Greta ITA 1:44.52 2. LANTHALER Evelin ITA +0.04 3. UNTERBERGER Tina AUT +0.39 6. MITTERMAIR Daniela ITA +2.57 Ordine d’arrivo singolo maschile Cdm Vatra Dornei (Rou): 1. GRUBER Alex ITA 1:40.40 2. PIGNETER ... Leggi la notizia su oasport

