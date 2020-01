Slittino, Dominik Fischnaller fa impazzire l’Italia, trionfa a Lillehammer e si prende anche l’oro europeo! (Di domenica 19 gennaio 2020) Dominik Fischnaller non finisce di stupire e continua a scrivere pagine di storia dello Slittino azzurro! Il classe 1993, infatti, domina la tappa di Lillehammer (Norvegia) valevole per la Coppa del Mondo 2019-2020 e, per l’occasione, vince anche il cinquantunesimo Campionato Europeo, con due manche impeccabili, nella quali ha dimostrato di saper unire una guida eccezionale ad una velocità innata. Dopo aver fatto suo il titolo continentale a squadre a Oberhof (Germania) nella scorsa annata ed un bronzo nel singolo a Sigulda (Lettonia) nel 2014, oggi l’altoatesino ha centrato il primo titolo europeo a livello personale, con la sesta vittoria in Coppa del Mondo della carriera, confermando di essere ormai una certezza di questa specialità e, soprattutto, di poter lottare anche per la Coppa del Mondo generale. Dopo la prova di Lillehammer, infatti, il nativo di Bressanone si ... Leggi la notizia su oasport

