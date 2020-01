Slalom Wengen 2020: orario d’inizio, tv, streaming, pettorali di partenza (Di domenica 19 gennaio 2020) Dopo la combinata e la discesa, la tre giorni di gare a Wengen si conclude con lo Slalom. Super sfida tra i pali stretti con tanti atleti che possono concorrere per il primo gradino del podio: il norvegese Henrik Kristoffersen, i francesi Clement Noel ed Alexis Pinturault e gli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule, vincitore a Madonna di Campiglio e Adelboden. In casa Italia, perso per infortunio Manfred Moelgg, si punta su Stefano Gross ed Alex Vinatzer. Di seguito il programma completo dello Slalom di Wengen, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport. Slalom Wengen 2020: PROGRAMMA E ORARI D’INIZIO DOMENICA 19 GENNAIO ore 10.15: Prima manche ore 13.15: Seconda ... Leggi la notizia su oasport

