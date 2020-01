Skeleton: Anastasiia Tsyganova si impone nello skeleton femminile alle Olimpiadi giovanili di Losanna (Di domenica 19 gennaio 2020) Una gara davvero equilibratissima, decisasi per soli tre centesimi: a vincere nello skeleton femminile alle Olimpiadi giovanili invernali di Losanna, in Svizzera, è la russa Anastasiia Tsyganova. 2’22”50 il tempo conclusivo dopo le due run. Ad arrendersi, per un soffio, è la teutonica Josefa Schellmoser. Terza piazza per un’altra tedesca, Sissi Schroedl, staccata di 45 centesimi. Nella top-5 la padrona di casa Jill Gander e l’austriaca Victoria Steiner. skeleton femminile Olimpiadi invernali giovanili Losanna 2020 Rank Sled No. Name NOC Start Time Int. 1 Int. 2 Int. 3 Int. 4 Finish Time Speed Total 1 7 Tsyganova ... Leggi la notizia su oasport

