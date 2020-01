Simpson accusati di razzismo. E l'indiano Apu perde la voce - (Di domenica 19 gennaio 2020) Massimilano Parente Hank Azaria, storico doppiatore del personaggio, lascia «Stufo delle polemiche». Ridere? È diventato impossibile S e il politicamente corretto arriva perfino ai cartoni animati siamo giunti a un punto di non ritorno. Di sicuro al punto di non ritorno c'è arrivato Hank Azaria, doppiatore di Apu, l'indiano dei Simpsons. Che ha annunciato di togliere la voce al personaggio a causa delle polemiche che si protraggono da anni. Quali polemiche? Apu sarebbe un personaggio insidiosamente razzista, perché rappresenta tutti gli stereotipi dell'indiano, e dunque offensivo, e il povero Azaria non ce la fa più. Lo capisco, tanto ormai tutto è offensivo, perfino ciò che fa ridere. E pensare che un indiano capace di scherzare sugli stereotipi della sua indianità c'è anche nell'amatissima serie The Big Bang Theory appena conclusa, ma l'attore Kunal Nayyar se l'è cavata ... Leggi la notizia su ilgiornale

