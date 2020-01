Simona Ventura nei guai: “Ha smesso di pagare”. Cosa è successo alla conduttrice (Di domenica 19 gennaio 2020) La conduttrice televisiva Simona Ventura non può dormire sonni tranquilli. A preoccuparla non sono problematiche lavorative, ma con il Fisco italiano. La donna è infatti accusata di evasione fiscale. Secondo quanto accertato, dal 2012 al 2015 ha contratto un debito pari complessivamente a 500 mila euro. Ora arriva una novità negativa. Il pubblico ministero Silvia Bonardi ha depositato una nota nella quale scrive che la presentatrice tv avrebbe “smesso di pagare” dal maggio 2019, quindi da poco meno di un anno. E quindi avrebbe perso “il beneficio della rateizzazione”. In difesa della Ventura è stato chiamato a testimoniare dagli avvocati difensori Jacopo Pansa e Federico Papa il commercialista. Quest’ultimo avrebbe riferito che la conduttrice “non è stata in grado di andare avanti” nell’effettuare i pagamenti dovuti. (Continua dopo la foto) A portare avanti l’indagine nei suoi ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

SerieTvserie : Sanremo, Amadeus: 'Non sono sessista. Ho fatto il valletto di Simona Ventura' - Moixus1970 : RT @zazoomnews: Sanremo Amadeus: Non sono sessista. Ho fatto il valletto di Simona Ventura - #Sanremo #Amadeus: #sessista. #fatto https:/… - KontroKulturaa : Simona Ventura finisce in grossi guai, arriva il processo: ecco cosa le è successo - -