Silvia Provvedi “incinta di 5 mesi”: la spifferata sul sesso del bebè (Di domenica 19 gennaio 2020) “Silvia Provvedi incinta di 5 mesi”. L’indiscrezione, lanciata dal settimanale Chi nei giorni scorsi, ha spiazzato tutti. Dopo la sofferta fine della sua love story con Fabrizio Corona, Silvia, che è la sorella gemella di Giulia con cui compone il duo musicale de “Le Donatella”, aspetta un figlio dal compagno Giorgio De Stefano con cui è fidanzata da oltre 2 anni. A dare per primo la notizia, come detto, ci ha pensato la rubrica “Chicche di gossip” di Chi: “Clamoroso – si leggeva sulla rivista diretta da Alfonso Signorini – Silvia Provvedi è in dolce attesa al quinto mese di gravidanza. Nell’ultimo periodo ha scelto il basso profilo per godersi la lieta novella. Al settimo cielo il fidanzato Giorgio De Stefano, con il quale si frequenta da due anni. La coppia già pensa alle nozze, e adesso sogna una femminuccia”. (Continua dopo la foto) Silvia Provvedi e Giorgio Di Stefano si sono ... Leggi la notizia su caffeinamagazine

