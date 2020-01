Sestriere, grande Italia con Brignone e Paris (Di domenica 19 gennaio 2020) Federica e Dominik, lo sci alpino Italiano sono loro. Trionfa Federica Brignone sulle nevi azzurre della Via Lattea del Sestriere davanti a un caloroso pubblico, mentre Dominik Paris e' secondo in una delle discese libere piu' difficili ma anche piu' appassionanti della Coppa del mondo, quella di Wengen al cospetto della parete nord dell'Eiger, la montagna mito dei pionieri dell'alpinismo. E' 'momento Brignone' perche' solo sei giorni fa si era imposta nella combinata di Altenmarkt.Federica, 29enne di La Salle in Valle d'Aosta, la vittoria numero 13 in Coppa della carriera - la terza in questa stagione - l'ha condivisa con la slovacca Petra Vlhova' anche lei in un momento di forma strepitoso. Un successo su una pista che fu gloriosa anche per mamma Maria Rosa (Ninna Quario) che il 14 dicembre del 1983 centro' in slalom speciale la sua quarta ed ultima vittoria in Coppa. Brignone e' ... Leggi la notizia su ilfogliettone

