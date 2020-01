Sesso in cambio delle sentenze, l'avvocatessa: ?«Rapporti sì, corruzione no» (Di domenica 19 gennaio 2020) Nessuna corruzione e un rapporto che non era assolutamente finalizzato alla corruzione. Si é espressa in questi termini, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, l'avvocatessa Maria... Leggi la notizia su leggo

fattoquotidiano : Arrestato Marco Petrini, presidente di Corte d’Assise d’appello a Catanzaro [Leggi, di Lucio Musolino] - LaStampa : Sesso e soldi in cambio di favori: magistrato arrestato a Catanzaro - MoneyDp7 : @umbertofiore99 @marifcinter Signor Marotta lei è un essere vivente di sesso Maschile? Beh, potrebbe essere, lo si… -