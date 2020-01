Serie A LIVE, Juve-Parma 1-0. La Roma batte il Genoa, il Lecce ferma l’Inter sull’1-1. Il Milan vince a San Siro. (Di domenica 19 gennaio 2020) Serie A, i risultati di domenica 19 gennaio 2020. Apre Milan-Udinese, chiude Juventus-Parma. Il resoconto completo della giornata. Roma – Serie A, i risultati di domenica 19 gennaio 2020. Dopo i tre anticipi di ieri, la ventesima giornata continua con sei sfide in programma in questa giornata. Apre la domenica calcistica il Milan che vince in rimonta contro i friulani grazie alla rete messa a segno da Rebic allo scoccare del terzo e ultimo minuto di recupero della ripresa. L’Inter si ferma sull’1-1 contro il Lecce. La squadra di Conte fatica tra gli spazi stretti, riesce a sbloccare il risultato solo nella ripresa con Bastoni, l’uomo che non ti aspetti, ma si fa rimontare dopo appena cinque minuti. Risultati Serie A, il resoconto di domenica 19 gennaio 2020 Di seguito i risultati delle sfide di Serie A in programma domenica 19 gennaio 2020 e ... newsmondo

