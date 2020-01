Senato Napoli: pressioni su Di Maio per il ritiro del candidato M5S (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Colpo di scena in vista per le suppletive per il Senato a Napoli. A quanto apprendere Anteprima24 in queste ore sono fortissime le pressioni su Luigi Di Maio affinché il Monimento 5 Stelle ritiri la candidatura di Luigi Napolitano. Sono in particolare i fedelissimi di Roberto Fico a chiedere il ritiro di Napolitano per far convergere gli elettori grillini su Sandro Ruotolo, candidato del PD e di Dema vedremo se il tentativo andrà a buon fine. L'articolo Senato Napoli: pressioni su Di Maio per il ritiro del candidato M5S proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

