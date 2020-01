Scossa di terremoto sveglia il cunese: tanta paura tra i residenti (Di domenica 19 gennaio 2020) Una Scossa di terremoto ha interessato, alle prime luci di questa mattina, una zona del cunese. Grande spavento per gli abitanti della zona. terremoto nel cunese Il movimento tellurico è stato registrato alle 6.22 di questa mattina con epicentro a 2 km da Neive, fino a Coazzolo, provincia di Cuneo. Come riferice il sito di INGV, la magnitudo ha toccato 3.1 a 12 km di profondità. DATI #RIVISTI #terremoto ML 3.1 ore 06:22 IT del 19-01-2020 a 2 km SW Neive (CN) Prof=12Km #INGV 23791601 https://t.co/aOF0pVhtL6— INGVterremoti (@INGVterremoti) January 19, 2020 Grande spavento per gli abitanti Quella delle langhe e del cunese è la zona sismica che interessa il Piemonte. La Scossa è stata avvertita anche nell’astigiano; fortunatamente non si registrano danni a cose o persone, solo un grande spavento da parte della popolazione che si è rivolta in gran numero ai vigili del ... Leggi la notizia su thesocialpost

Terremoto - Scossa in provincia di Cuneo di magnitudo 3.1 : Una scossa di Terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 6:22 in Piemonte, tra le province di Cuneo e Asti. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 12 km di profondità ed epicentro tra Neive ( Cuneo ) e Coazzolo. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. [DATI #RIVISTI] # Terremoto ML 3.1 ore 06:22 IT del 19-01-2020 a 2 km SW Neive (CN) ...

Paura terremoto - una Scossa di magnitudo 6 registrata nella cintura di fuoco : I sismografi internazionali hanno rilevato un sisma di magnitudo 6 in Indonesia, Paese che fa parte della cosidetta ring of fire. La scossa è stata avvertita dalla popolazione Una scossa di terremoto molto violenta ha fatto temere il peggio. Il sisma, di magnitudo 6 della scala Richter e con ipocentro localizzato a soli 33,5 km […] L'articolo Paura terremoto , una scossa di magnitudo 6 registrata nella cintura di fuoco sembra essere il ...

Terremoto a Cosenza : Scossa di magnitudo 3.3 : Paura a Cosenza per una scossa di Terremoto verificatasi poco prima delle 15 di sabato 18 gennaio 2020. Stando all’INGV la magnitudo è di 3.3 e l’epicentro si trova nel comune di Papasidero. Al momento non si registrano danni o feriti.

Nuova Zelanda - forte Scossa di terremoto colpisce l’isola : tutti i dettagli : Torna a tremare la terra in Nuova Zelanda . Infatti questa mattina, una forte scossa di terremoto ha colpito l’isola oceanica, scopriamo tutti i dettagli . La terra torna a tremare in Nuova Zelanda . Infatti durante le prime ore del mattino italiane, i sismografi hanno registrato un forte terremoto . Subito fuori dalle case tutti gli abitanti del […] L'articolo Nuova Zelanda , forte scossa di terremoto colpisce l’isola: tutti i ...

