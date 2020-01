Scontri fra ultras del Vultur Rionero e Melfi: tifoso investito e ucciso da un'auto, ferita un'altra persona (Di domenica 19 gennaio 2020) tifoso del Rionero travolto e ucciso dall'auto dei supporters rivali del Melfi, e nell'incidente è rimasta ferita un'altra persona. Un uomo di 33 anni -... Leggi la notizia su leggo

NoiNotizie : Un morto investito, quattro feriti: indagine, scontri fra tifosi di Melfi e Vultur Rionero (#Potenza) - Ginka20051964 : RT @DiGeralt: Quello che adoro per esempio dei Russi è che per risolvere controversie fra tifosi,fra compagnie ,fra bande organizzano scont… - MattFiliBusto : RT @DiGeralt: Quello che adoro per esempio dei Russi è che per risolvere controversie fra tifosi,fra compagnie ,fra bande organizzano scont… -