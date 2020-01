Sci alpino, Federica Brignone: “Bel risultato per la squadra, ero stanchissima dopo la gara di ieri” (Di domenica 19 gennaio 2020) Sognava la doppietta Federica Brignone, dopo la splendida vittoria di ieri. La valdaostana, tuttavia, se ne va dal Sestriere con un quarto posto nel gigante parallelo (clicca qui per la cronaca) che le regala comunque buone sensazioni e la conferma arriva direttamente dalle sue parole. “Davvero interessante questo nuovo format di gara, ci si stanca molto meno rispetto allo slalom parallelo – spiega Brignone ai microfoni di Raisport – Ad ogni modo per me è stata durissima. Le qualificazioni sono state davvero un disastro. Nonostante avessi sciato bene negli allenamenti, mi sono presentata questa mattina in condizioni particolari. dopo l’euforia di ieri ho dormito pochissimo e non sentivo i piedi in gara”. Una paura che è stata scacciata con il passare dei minuti. “Per mia fortuna sono riuscita a qualificarmi e da quel momento tutto è andato meglio. Ho ... Leggi la notizia su oasport

Fisiofficial : CHE GIORNATA PER LO SCI ITALIANO! BRIGNONE VINCE UN GIGANTE AL CARDIOPALMA SUL SESTRIERE! GRANDIOSA FEDERICA! ????????… - Fisiofficial : PARIS STREPITOSO A WENGEN! È SECONDO DIETRO SOLO A FEUZ! SI TRATTA DEL QUINTO PODIO STAGIONALE! ????????… - Fisiofficial : MAGICA ITALIA AD ALTENMARKT! VINCE FEDERICA BRIGNONE, MARTA BASSINO SUL TERZO GRADINO DEL PODIO! BENISSIMO ANCHE EL… -