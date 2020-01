Sci alpino, Coppa Europa 2020: Giovanni Borsotti trionfa nel gigante di Kirchberg, quinto Roberto Nani (Di domenica 19 gennaio 2020) Quasi nove anni dopo Giovanni Borsotti torna a vincere in Coppa Europa. L’azzurro si impone nel gigante di Kirchberg, conquistando la vittoria a pari merito con l’austriaco Stefan Brennesteiner. Borsotti era già in testa dopo la prima manche, mentre il padrone di casa ha recuperato sette posizioni nella seconda manche. Sul podio anche il russo Aleksander Andrienko, che ha chiuso al terzo posto a sei centesimi dai due vincitori. Quarto il tedesco Stefan Luitz (+0.07), che non è riuscito a confermare la seconda posizione della prima manche. Un ritrovato Roberto Nani è quinto a dieci centesimi dalla coppia di testa. Sesto il finlandese Samu Torsti (+0.19), che ha preceduto lo svizzero Sandro Jenal (+0.36) e l’austriaco Patrick Feurstein (+0.43). Appena fuori dalla Top-10 chiude Daniele Sorio, undicesimo dopo aver recuperato dal 22° posto della prima. Subito dietro di lui ... Leggi la notizia su oasport

