Sci alpino, Coppa del Mondo Wengen 2020: i padroni di casa sfidano Clement Noel, gli italiani ci provano (Di domenica 19 gennaio 2020) Come tradizione il fine settimana di Wengen valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020 si va a concludere con lo slalom sulla pista Männlichen/Jungfrau. Dopo la combinata di venerdì e la discesa disputata ieri, il vero piatto forte della trasferta nel Canton Berna, oggi saranno i pali stretti a farla da padrone, con i padroni di casa che proveranno a fare la voce grossa. In prima fila per il successo non possiamo che mettere Daniel Yule. Lo sciatore classe 1993 è reduce da due successi consecutivi. Due vittorie importanti e non certo casuali. Dopo Madonna di Campiglio, infatti, il nativo di Martigny ha sbancato anche Adeldoden, dimostrando di essere tornato ai suoi livelli, dopo qualche prova non di primissimo piano. Assieme a Yule, la pattuglia elvetica propone Ramon Zenhaeusern che, invece, arriva dal secondo posto di Zagabria quando aveva concluso in vetta la prima ... Leggi la notizia su oasport

