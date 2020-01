Sci alpino, Clement Noel domina la prima manche dello slalom di Wengen davanti a Kristoffersen. Giuliano Razzoli miglior azzurro (Di domenica 19 gennaio 2020) Clement Noel mette in scena una prestazione straordinaria e domina senza mezzi termini la prima manche dello slalom di Wengen (Svizzera) valevole per la Coppa del Mondo di sci alpino 2019-2020. Il giovane talento francese, smanioso di rifarsi dopo un paio di gare non propriamente al suo livello, danza tra i pali stretti della complicata pista Männlichen/Jungfrau e, sostanzialmente, dimostra di disporre di un ritmo impossibile per tutti gli altri. Il ventiduenne nativo di Remiremont chiude la sua prima discesa con il tempo di 50.72, senza il minimo errore o incertezza, con una facilità di sciata che, come sempre, lascia di stucco. Alle sue spalle, per i rivali, non rimangono che le briciole. C’è chi prova a forzare ed esce come lo svedese Andrè Myher o l’austriaco Michael Matt, e chi si salva e arriva al traguardo. Al secondo posto troviamo, per esempio, Henrik Kristoffersen ... Leggi la notizia su oasport

