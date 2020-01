Scandalo Maria De Filippi, lite furiosa dietro le quinte, pugni, parolacce e cose gettate in aria: ‘Sei una me*da’ [FOTO] (Di domenica 19 gennaio 2020) Classe ribelle ad Amici di Maria De Filippi Dallo scorso novembre ha preso il via la 19esima edizione di Amici di Maria De Filippi. In poco meno di tre mesi nella scuola televisiva sono successe tante cose positive, ma anche negative. In questa stagione i ragazzi del talent show sembrano essere molto irascibili e puntata dopo puntata i telespettatori hanno imparato a conoscere il loro temperamento abbastanza acceso. La maggior parte di loro sembrano odiare le regole della trasmissione e vogliono fare di tutto per non rispettarle, ovviamente in quel caso sono soggetti a delle punizioni. (Continua dopo la foto) Javier di Amici 19 La rabbia di Javier nel talent show di Canale 5 Durante la registrazione dell’ultima puntata del sabato di Amici 19 un allievo in particolare ha completamente perso le staffe lasciando tutti a bocca aperta. Stiamo parlando del ballerino spagnolo ... Leggi la notizia su kontrokultura

KontroKulturaa : Scandalo Maria De Filippi, lite furiosa dietro le quinte, pugni, parolacce e cose gettate in aria: 'Sei una me*da'… - GianfrancoBON10 : @25Lungimirante @me_azzurra @pietro30199674 Sei sotto il fuoco incrociato dei bigotti del politically correct... Ma… - maria_palamini : RT @Christi04194772: Vi ricordate la sardina schizzata vicino al capo sardina che parlava della piazza rubata alla Lega? Beh quella schizzo… -