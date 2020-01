Sbranata da cane dello zio a 3 anni, papà muore prima della sentenza (Di domenica 19 gennaio 2020) Rosa Scognamiglio Pietro Guarini, papà di Astrid Guarini, la bimba di 3 anni Sbranata dal cane dello zio, è morto d'infarto qualche ora prima della sentenza emessa dalla Corte d'appello di Trieste che ha scagionato dall'accusa di omicidio colposo madre e zio della piccola Ha aspettato per lunghi 3 anni la sentenza della Corte d'appello che rendesse giustizia definitiva alla tragica morte di sua figlia ma, a poche ore dall'udienza, Pietro Guarini, papà di Astrid, la bambina di 3 anni che nel 2015 fu Sbranata dal cane di famiglia, è deceduto per un infarto. Non ha retto l'attesa, il peso di una interminabile battaglia legale ma soprattutto il dolore straziante per la perdita della sua amatissima figlioletta. Così, inaspettatamente, il suo cuore del 53enne di Latisana ha cessato di battere prima che potesse conoscere la decisione del giudice del tribunale di Trieste, incaricato ... Leggi la notizia su ilgiornale

infoitestero : Bimba sbranata dal cane a 3 anni, il papà muore prima dell'assoluzione della mamma - infoitestero : Astrid sbranata dal cane a 3 anni, il papà muore prima dell'assoluzione di mamma - infoitestero : Astrid sbranata dal cane a 3 anni, il papà muore prima dell'assoluzione di mamma -