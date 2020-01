Sardine, oltre 7mila in piazza a Bologna. “È la prima vittoria, fino a qualche mese fa il clima politico e sociale era opposto” (Di domenica 19 gennaio 2020) “Siamo tantissimi, siamo una marea“. E’ appena iniziato il maxi evento ‘Benvenuti in mare aperto’ organizzato dalle “Sardine” a Bologna, in piazza VIII agosto. Il concertone è stato aperto sulle note del nuovo inno, “Siamo Sardine e siamo tante, siamo formiche col passo di elefante, siamo l’allarme che sta già suonando, spargete voce, il vento sta cambiando”. oltre 7mila le persone radunate sotto al palco con indosso Sardine multicolor, il simbolo del movimento nato appena due mesi fa, sempre nel capoluogo emiliano-romagnolo, in piena campagna elettorale. Molti i cartelli contro l’odio, per l’ambiente o in difesa della democrazia. “Questa è la prima vittoria“, ha detto Mattia Santori, tra i fondatori e portavoce delle Sardine. “Non dobbiamo dimenticarci che fino a qualche mese fa il clima politico e sociale che ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

