Sardine, Mattia Santori sulle regionali in Emilia: "Bonaccini non ci ha mai contattato, ma lo ha fatto il M5s" (Di domenica 19 gennaio 2020) Mattia Santori si gode la giornata da superstar, mentre le Sardine sono riunite per il concerto-evento del 19 gennaio in piazza a Bologna. Il capo del movimento ittico parla di tutto e tutti, sostenendo che "siamo stati contattati da qualcuno dei candidati in Emilia Romagna ma di tante liste diverse liberoquotidiano

