Sardine a Bologna | Santori | “Speriamo che le piazze si traducano in partecipazione

"La nostra speranza è che queste piazze si traducano in una partecipazione anche elettorale, una presa di coscienza perché siamo a un punto di svolta. Il punto di svolta non è oggi ma sarà tra una settimana e si capirà se siamo ancora destinati ad altri decenni di sovranismo e di squadrismo digitale oppure se possiamo aprire una nuova epoca fatta di relazioni e di democrazia partecipata". Lo ha detto Mattia Santori, portavoce delle Sardine, durante una conferenza stampa in occasione del maxi evento in corso in piazza VIII Agosto a Bologna

