Sardine a Bologna | parlano gli attivisti | «Il 26 gennaio? Non cambierà molto La politica

Bologna - piazza piena per le Sardine. Santori : «Siamo persone che non hanno mai detto la loro. E ora portiamo innovazione» – Foto e Video : «Ci dimentichiamo che 3 mesi fa la gente era sconfortata, eravamo pronti a un’invasione sovranista. Ora ci sono occhi diversi, tutta un’altra energia». Mattia Santori, volto delle sardine, parla così ai giornalisti presenti a Bologna per l’evento di chiusura della campagna elettorale per le regionali dell’Emilia Romagna – alle quali il movimento non ha partecipato con una propria lista, ma con un sostegno a Roberto ...

Sardine - oltre 7mila in piazza a Bologna. “È la prima vittoria - fino a qualche mese fa il clima politico e sociale era opposto” : “Siamo tantissimi, siamo una marea“. E’ appena iniziato il maxi evento ‘Benvenuti in mare aperto’ organizzato dalle “Sardine” a Bologna, in piazza VIII agosto. Il concertone è stato aperto sulle note del nuovo inno, “Siamo Sardine e siamo tante, siamo formiche col passo di elefante, siamo l’allarme che sta già suonando, spargete voce, il vento sta cambiando”. oltre 7mila le persone radunate ...

«Più che Sardine - fagiani» : lo striscione di CasaPound nelle vie del centro di Bologna nel giorno della manifestazione : Un drappo con scritto ‘Più che sardine siete dei fagiani’ affisso in una delle vie del centro di Bologna, via Irnerio, non lontano da Piazza VIII agosto dove oggi si terrà la grande manifestazione organizzata dalla sardine che tornano nella città dove la loro ‘avventura’ cominciò lo scorso novembre. FOTONOTIZIA. “Bologna invivibile”: CasaPound contro le “sardine” https://t.co/ko9zdKXd0h ...

Bologna - poliziotto si presenta alla Postale : “Sono io quello del foto allegata al tweet contro Sardine e tossici. Ma l’account non è mio” : Si è presentato alla polizia Postale di Bologna e ha confermato: è lui il poliziotto ritratto nella foto a corredo di un tweet che attacca “tossici e sardine“, poco prima della manifestazione nel capoluogo emiliano. Ma – sostiene – di non essere lui l’autore del testo né il titolare dell’account da cui è partito il messaggio. La denuncia è stata quindi girata all’autorità giudiziaria: l’uomo ha spiegato di ...

Sardine a Bologna : «Bentornati in mare aperto». Il programma della piazza : ecco chi sarà sul palco : Le Sardine tornano in piazza a Bologna con un sei ore di «musica e parole» per il grande evento di chiusura della campagna elettorale per le Regionali in Emilia-Romagna, alle quali il movimento non ha partecipato con una propria lista, ma con un sostegno a Roberto Bonaccini, candidato contro la leghista Lucia Borgonzoni. «Si ritorna dove tutto è cominciato – scrivono gli organizzatori su Facebook – Per respirare le emozioni di ...

Bologna - dai Subsonica a Pif : ecco chi ci sarà sul palco con le Sardine. FOTO : Dalle 15 parte in piazza VIII Agosto la manifestazione “Bentornati in mare aperto” organizzata dal movimento. Durante le circa sei ore di evento sono tanti gli artisti che si alterneranno sotto i riflettori. Alcuni esempi? Afterhours, Marracash e Moni Ovadia

Sardine a Bologna - Santori : “Salvini va nei bar e si fa selfie - noi riempiamo le piazze” : L’intervista di Mattia Santori a Repubblica: “Abbiamo dimostrato che si può fare politica senza giocare sporco”. Bologna – Le Sardine sono pronte ad invadere Bologna. In un’intervista a Repubblica Mattia Santori ha parlato di un evento che potrebbe essere il punto di svolta della politica italiana: “Abbiamo dimostrato che si può fare politica senza giocare sporco e soprattutto senza parole d’odio. ...