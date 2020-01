Santa Chiara, vandalizzate le giostrine adiacenti al chiostro (Di domenica 19 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoNapoli – Messe letteralmente a soqquadro nella notte le giostrine adiacenti al chiostro di Santa Chiara. Neanche un patrimonio culturale come quello di Santa Chiara sembra fermare i vandali. L’azione questa notte, probabilmente da parte di ragazzini, ha così brutalmente danneggiato i giochi per i bambini nel centro storico di Napoli. L’evento è stato riportato dal consigliere della seconda municipalità Pino De Stasio tramite i propri canali social. “Cosa dire? – racconta amareggiato De Stasio – Forse è una città oramai che ha perso l’amore per se stessa e per i propri figli”. L'articolo Santa Chiara, vandalizzate le giostrine adiacenti al chiostro proviene da Anteprima24.it. Leggi la notizia su anteprima24

