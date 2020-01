Sanremo, scoppia il caso Junior Cally. La Borgonzoni contro il rapper anti-Salvini: "Questo è Sanschifo" (Di domenica 19 gennaio 2020) Un altro caso politico travolge il Festival di Sanremo. Junior Cally, il rapper mascherato, presenterà sul palco dell'Ariston il brano No grazie, preannunciato manifesto anti-populista e anti-sovranista, e il riferimento a "razzismo e mojito" è uno schiaffo bello e buono a Matteo Salvini, vero bersa Leggi la notizia su liberoquotidiano

crotti8 : Una dichiarazione di una semplicità quasi banale. Scoppia il finimondo. Anno 2020. Auguri. ?? (Oppure, braviss… - teresacapitanio : Amadeus, a Sanremo scoppia il caso Talpa in Rai: 'Accanto a me avevo una spia, rivelava tutto' - Priscil79855548 : Amadeus, a Sanremo scoppia il caso Talpa in Rai: 'Accanto a me avevo una spia, rivelava tutto' -