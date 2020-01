Sanremo: Rauti-Santanché, ‘gravissimo dare spazio a chi insulta donne’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – ‘Che senso ha portare tante donne ospiti a Sanremo, e sottolinearlo come un ‘primato’, se poi si fa salire sullo stesso palco un rapper che incita alla violenza sulle donne, allo stupro e al femminicidio?”. A chiederlo le senatrici di Fratelli d’Italia, Isabella Rauti, componente della commissione parlamentare d’inchiesta sul Femminicidio, e Daniela Santanchè, capogruppo di Fdi in commissione Vigilanza Rai. ‘E’ gravissimo -aggiunge- che il Festival della Canzone italiana dia spazio e visibilità a chi insulta, calpesta e sfregia la dignità delle donne. La presenza del rapper Junior Cally a Sanremo -uno che nel suo repertorio non è nuovo a simili toni violenti- è quanto di più disgustoso si potesse immaginare. Non bastano le scuse del conduttore, che ci attendiamo immediatamente. E’ evidente che ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

luglio2177 : RT @IsabellaRauti: Sanremo. Rauti-Santanchè: con Cally Italia indietro di decenni nella lotta al femminicidio - IsabellaRauti : Sanremo. Rauti-Santanchè: con Cally Italia indietro di decenni nella lotta al femminicidio - TV7Benevento : Sanremo: Rauti-Santanché, 'gravissimo dare spazio a chi insulta donne'... -