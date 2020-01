Sanremo: Gallone (Fi), ‘inaccettabili scialbe spiegazioni’ (Di domenica 19 gennaio 2020) Roma, 19 gen. (Adnkronos) – “Chi ha deciso la partecipazione di Junior Cally al Festival di Sanremo? Avvisiamo l’ad Salini: non siamo disposti ad accettare scialbe spiegazioni a fronte della scelta di un cantante i cui testi si stanno rivelando sessisti, violenti, discriminatori. Ne’ possiamo tollerare blandi rimandi alla libertà di selezione del direttore artistico, che ha già detto di suo spropositi derubricati generosamente a gaffe”. Lo afferma Alessandra Gallone, vicecapogruppo di Fi al Senato e componente della commissione parlamentare di Vigilanza Rai. “Il Festival di Sanremo -aggiunge- è uno dei programmi di punta della rete ammiraglia e della Rai in generale. Non sono ammesse deleghe in bianco. Polemiche sui cantanti o sulla partecipazione di ospiti scomodi ce ne sono sempre state, ma quest’anno stiamo superando ogni limite. ... Leggi la notizia su calcioweb.eu

TV7Benevento : Sanremo: Gallone (Fi), 'inaccettabili scialbe spiegazioni'... -