Sanremo, bufera sul rapper Junior Cally: «La sua musica istiga alla violenza sulle donne». Borgonzoni: «È uno schifo» (Di domenica 19 gennaio 2020) Non c’è pace per il festival di Sanremo, che dopo le polemiche sulle parole del conduttore Amadeus deve ora affrontare un nuovo caso mediatico: quello del rapper Junior Cally. Il musicista romano, tra i partecipanti al prossimo festival, è stato duramente attaccato da deputate di vari schieramenti per la sua discografia. In particolare ad aver fatto infuriare alcune politiche, tra cui Laura Boldrini e Marianna Madia, sarebbe un brano del 2017, intitolato Strega con un testo considerato violento e offensivo nei confronti della donna: «Lei si chiama Gioia / balla mezza nuda, dopo te la dà / Si chiama Gioia perché fa la tro.. / L’ho ammazzata, le ho strappato la borsa / c’ho rivestito la maschera». Lui non ci sta: «È arte «È evidente che su questa polemica non solo Junior Cally e le sue rime, ma anche le donne e il sessismo non c’entrano nulla», ha detto il 28enne ... Leggi la notizia su open.online

