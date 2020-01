Sanremo, Amadeus: "Non sono sessista. Ho fatto il valletto di Simona Ventura" (Di domenica 19 gennaio 2020) Amadeus prova a chiudere definitivamente il caso del ‘passo indietro’ intervenendo in diretta a Le parole della settimana. Il conduttore di Sanremo sceglie la prima serata di Raitre per soffocare una polemica detonata in occasione della conferenza stampa del Festival nel momento in cui era stata presentata Francesca Sofia Novello.“Ho riportato una confidenza che mi ha fatto lei quando l’ho conosciuta”, svela il direttore artistico. “Quelle parole me le ha raccontate direttamente lei parlandomi del rapporto bellissimo che ha con Valentino Rossi, inteso come capacità di essere discreta rispetto ai riflettori puntati su un grande campione. Parlavo di discrezione, non di una donna che deve stare un passo indietro rispetto all’uomo, che è una follia”.Sanremo, Amadeus: "Non sono sessista. Ho fatto il valletto di Simona Ventura" pubblicato su TVBlog.it 19 gennaio 2020 ... Leggi la notizia su blogo

