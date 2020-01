Sanremo, Al Bano e Romina: Malgioglio svela un nuovo retroscena (Di domenica 19 gennaio 2020) Cristiano Malgioglio svela nuovi retroscena su Al Bano Carrisi e Romina Power, parlando della loro partecipazione a Sanremo. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del Festival, Amadeus non ha confermato né smentito la loro presenza sul palco dell’Ariston, affermando però che vorrebbe averli come ospiti. Secondo le ultime indiscrezioni la coppia ci sarà, ma non è ancora chiaro in quale serata. L’unica certezza è che il cantante di Cellino San Marco e l’attrice americana canteranno un brano inedito creato per loro dal paroliere. A raccontarlo è stato proprio Malgioglio che è apparso a sorpresa a Verissimo. L’artista è approdato nello studio di Silvia Toffanin per fare gli auguri a Iva Zanicchi e ha svelato tutto su Al Bano e Romina. “Avevo questa idea di questo brano – ha detto Cristiano – L’ho proposto a loro, e sono impazziti”. Il brano, come aveva già accennato ... Leggi la notizia su dilei

KURUMIWARl : VIDEO: Al Bano - Mamma ( Live Verona 2015) Al Bano - Di rose e di spine - Sanremo 2017 Al Bano - Nel Sole (Live Ve… - BlitzQuotidiano : Verissimo, Cristiano Malgioglio: “Al Bano e Romina dovevano essere in gara a Sanremo ma lei…”… - infoitcultura : Cristiano Malgioglio 'Al Bano e Romina a Sanremo'/ 'Dovevano essere in gara ma lei..' -