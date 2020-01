Sanremo 2020, Sabrina Salerno difende Amadeus dalle accuse di sessismo: “Frainteso. Persona gentile e rispettosa” (Di domenica 19 gennaio 2020) Sabrina Salerno, una delle donne scelte da Amadeus per il prossimo Festival di Sanremo, prende le difese del conduttore in merito alle polemiche su quanto da lui detto in conferenza stampa: “Le sue parole sono state fraintese. Lo ritengo una persona gentile e rispettosa nei confronti di tutti. Non ho ancora avuto modo di conoscere tutte le donne di questo Festival, ma sono convinta che il direttore artistico abbia scelto, per calcare un palcoscenico così prestigioso, donne con percorsi diversi così da comporre un gruppo eterogeneo”. Al conduttore,29 deputate hanno chiesto, attraverso una lettera, di scusarsi per aver motivato la scelta di Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, elogiandone la bellezza e la “capacità di stare vicino a un grande uomo stando un passo indietro”. Una frase definita “sessista”. Lo stesso Amadeus, però, in ... Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

