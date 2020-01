Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: “La gogna mediatica ha danneggiato le donne” (Di domenica 19 gennaio 2020) “In questi giorni la gogna mediatica dei social si è messa in moto, come fa di solito. Voleva colpire Amadeus per una frase pronunciata in conferenza stampa, poi strumentalizzata malgrado numerose precisazioni. La verità è che la gogna mediatica ha colpito proprio le donne”. A sostenerlo è Francesca Sofia Novello, che sarà appunto tra le donne sul palco del festival di Sanremo. “Ci hanno definito donne da sfilata, senza rispetto per noi e per il nostro lavoro. Nessuno ha diritto di parlare a mio nome, non voglio essere difesa da persone che vogliono solo un like in più. Siamo donne e siamo consapevoli di quello che facciamo. Ho accettato di fare il festival perché sono rimasta colpita dal progetto di Amadeus e dal ruolo assegnato ad ognuna di noi. Ognuna – conclude – avrà la possibilità di portare la propria storia professionale al servizio di una grande ... Leggi la notizia su tvzap.kataweb

